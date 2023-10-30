На початку жовтня Україна вимагала провести операцію зі звільнення Горлівки - Time

На початку жовтня політичне керівництво в Києві вимагало проведення операції з "відвоювання" міста Горлівка.

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В Україні хотіли звільнити Горлівку / колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

На початку жовтня політичне керівництво у Києві нібито вимагало від воєначальників проведення операції зі звільнення Горлівки, стратегічного форпосту російських окупантів на Донбасі, який вони утримують майже 10 років.

Політичний оглядач Time Саймон Шустер поспілкувався із"старшим офіцером" Збройних Сил України, той розповів про подробиці операції. У якийсь момент на початку жовтня в Києві вимагали проведення операції з "відвоювання" міста Горлівка, стратегічного форпосту на сході України, який росіяни утримували і запекло захищали майже десять років.

"У них немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?", - зазначив військовий. відео дня

Офіцер також заявив, що у деяких родах військ дефіцит особового складу став ще страшнішим, ніж дефіцит зброї та боєприпасів.

Один із близьких помічників Зеленського сказав мені, що навіть якщо США та їхні союзники нададуть всю зброю, яку вони обіцяли, "у нас не буде людей, щоб її використати".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що РФ кинула в бій резерви та готує оточення ключового міста. Український офіцер зазначив, що незважаючи на збільшення числа авіаобстрілів, у окупантів немає успіхів на цих напрямках.

Бої за Кліщіївку йдуть досі йдуть. Українським військовим важливо взяти під контроль залізницю, щоб розвинути контрнаступ на Бахмутському напрямку. Залізничний вузол є основним рубежем для ЗСУ.

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