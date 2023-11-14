Вривається буря за бурею: Україну накриває потужна магнітна буря

Потужність нової магнітної бурі буде на рівні майже 8-ми балів.

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Потужна магнітна буря накриє Україну / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила найсильніша магнітна буря місяць. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 8-ми балів. Про це повідомляє meteoagent.

В Україні 13 листопада тільки закінчилася дуже затяжна магнітна буря. Однак розслаблятися ще рано. Вся річ у тому, що вже в середу, 15 листопада, в країну увірветься новий геомагнітний шторм.

Очікується, що потужність бурі буде на рівні 4 балів. Вже 16 листопада її потужність підвищиться до майже 8-ми балів.

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Згідно з графіком, нова хвиля геомагнітного шторму накриє Україну 22 листопада. Тоді її потужність буде на рівні 5-ти балів. На наступний день вона стане слабшою на один бал, але 24 листопада потужність бурі знову злетить. До 25 листопада включно потужність шторму буде на рівні майже 6-ти балів.

Потужна магнітна буря накриє Україну / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 15 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 24 сонячних плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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