Росія за три тижні війни втратила більше людей, ніж американці за 20 років в Іраку та Афганістані - розвідка США

За словами американських розвідників, така кількість загиблих за три тижні боїв є приголомшуючою і має катастрофічні наслідки для боєздатності російських підрозділів.
Співробітники американської розвідки стверджують, що під час розв'язаної Російською Федерацією повномасштабної війни проти України загинуло більше 7 тисяч російських військових. Про це повідомляє авторитетне видання New York Times з посиланням на власні поінформовані джерела.
Росія за три тижні війни в Україні втратила більше військових, ніж армія США сумарно за двадцять років в Іраку та Афганістані. Дані американської розвідки були засновані на інформації української та російської сторін, а також публікаціях в ЗМІ, супутникових знімках і відео з російськими танками і солдатами.
Джерела в Пентагоні (Міноборони США) кажуть ‒ якщо один підрозділ втрачає 10% військових убитими і пораненими, він втрачає боєздатність.
Зараз, за приблизними оцінками, у війні проти України бере участь понад 150 тисяч російських солдатів і офіцерів. Втрати, включаючи приблизно від 14 000 до 21 000 поранених, давно вже підійшли до десятивідсоткового рівня.
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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що в період з 24 лютого по 14 березня українські військові знищили 389 російських танків, 77 літаків, 90 вертольотів і 34 засоби протиповітряної оборони.
Втрати особового складу - понад 12 тисяч осіб.