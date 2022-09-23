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Росія за місяць може мобілізувати 100 тисяч осіб – полковник ЗСУ

23 вересня 2022, 11:06

Москва поступово відновлюватиме резерви, перші мобілізовані потраплять на фронт як мінімум за місяць, вважає Роман Світан.

Війська РФ, Світан
У Росії буде декілька хвиль мобілізації по 100 тисяч осіб - експерт / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Після оголошення мобілізації Росія зможе підготувати максимум 100 тисяч осіб. Вони планують поступово відновлювати свої резерви. Перші мобілізовані потраплять на фронт як мінімум за місяць. Ймовірно, буде декілька хвиль по сто тисяч людей в період півтора-два місяці. Про це заявив полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що мобілізаційні заходи у Росії більше схожі на збори резервістів з бойовою стрільбою. До того ж воєнний стан в країні все-таки оголосили.

За його словами, за місяць агресор зможе підготувати близько 100 тисяч осіб. Поступово росіяни поповнюватимуть свої резерви. Нові військові потраплять на фронт мінімум за місяць, не раніше.

"Максимум протягом місяця вони зможуть підготувати - це 100 тисяч осіб. Тобто ось цей рух, який ми бачимо, він більше медійний. Хвилі, як такої, великої не буде. Вони будуть плавно їх відновлювати. Перші резервісти, яких зараз ми бачимо, які їдуть автобусами, вони прийдуть на наш фронт як мінімум за місяць, не раніше", - пояснив Світан.

Також Роман Світан підкреслив, що у Росії, ймовірно, буде декілька хвиль по 100 тисяч осіб. Період - півтора-два місяці.

Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію

Глава Кремля Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території Росії. Москва має намір відправити на війну проти України військових запасу та осіб, які проходили строкову службу. Країна-агресорка збирається визнати і "референдуми" на окупованих українських територіях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що Москва збирається закликати 300 тисяч резервістів. Він визнав, що Росії не вистачає військ для проведення операції щодо окупації України.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що у першу хвилю Росія зможе призвати не більше 40-50 тисяч осіб. Більше людей росіянам в такі терміни підготувати не вдасться.

Завдання Москви - стабілізувати лінію фронту і не дати можливості ЗСУ для подальшого просування.

Дивіться відео ТСН - журналіст Цимбалюк розповів про мобілізацію у Росії

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