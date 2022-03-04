Росія вже використала 95% складу своїх військ і зазнає втрат на всіх напрямках - Данилов

Олексій Данилов / Reuters

Російські окупаційні війська використовували за вісім діб агресії проти України приблизно 95% своїх батальйонно-тактичних груп. Про на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

"Українські військові і сили тро перехопили тактичну ініціативу, але ворог не залишає планів по оточенню міст Київ, Харків і по виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. При цьому російське окупаційне командування вже використовувало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорна ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів з перемелювання різних Z, V, A та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вміло.

Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації та оновлення, ворог завдає інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових і цивільних об'єктах. Все це наслідок неспроможності Кремля досягти своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприкрито терористичних. Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів з символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; переодягання, перш за все, російськими силами спеціальних операцій і десанту у військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл", - написав Данилов.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія у військовій агресії проти нашої країни використовує практично всі можливості власної армії.

"Громадяни України, ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, але героїчний опір українців вже 9 день рятує нашу країну від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Маріуполь, Харків цілеспрямовано знищують людей, житлові квартали", - заявив Зеленський.