Росія втратила контроль над частиною Чорного моря: ЗСУ відкинуто ЧФ РФ більш ніж на 100 км від берегів

Армія України протистоїть військам Росії у Чорному морі / Колаж Вікіпедія, Міноборони України

Збройним силам України вдалося позбавити Чорноморський флот Росії повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря. Українські війська відкинули ворожий флот більш ніж на 100 кілометрів від берегів. Ситуація залишається складною - окупанти намагаються повернути свої позиції і посилюються в захоплених Криму, Херсонській області та на острові Зміїний. Як і раніше, існує ризик висадки морського десанту і ДРГ ворога на узбережжі Одеси. Про це заявили в Міністерстві оборони України.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, сили оборони України продовжують знищувати ворожі підрозділи. Ситуація в північно-західній частині Чорного моря залишається складною. Ворога позбавлено контролю над цим районом і відкинуто на 100 км від берега, проте він намагається повернути втрачені позиції.

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"Ми позбавили чорноморський флот рф повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на "сіру зону". Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", - зазначили у відомстві.

Також в Міністерстві вказали, що, як і раніше, існує ризик висадки російських окупаційних військових угруповань на узбережжі Одеси.

"Зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя, особливо в сприятливих погодних умовах літньої пори", - підкреслили в Міноборони.

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Блокада Росією морських портів України

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія влаштувала практично повну блокаду українського експорту морем. Якщо питання не буде вирішено, на світ може очікувати продовольча криза. Глава держави допустив сценарій деблокади морських портів військовим шляхом.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи постачання Україні протикорабельних ракет Harpoon, попередив про нанесення ударів ЗСУ по російських військових кораблях. Він підтвердив плани Києва звільнити українські порти в Чорному морі.

Президент РФ Володимир Путін під час розмови з главою уряду Італії Маріо Драгі сказав, що Росія нібито готова піти на деблокаду українських портів. Однак Захід у відповідь, мовляв, повинен зняти санкції з Москви.

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