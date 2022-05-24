Бунт в армії РФ: моряки відмовляються йти в бій через аварійний стан кораблів

Моряки 106 бригади РФ, які беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання.
Російські моряки відмовляються виконувати бойове завдання через аварійний стан кораблів.
Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, на деякі кораблі РФ через санкції замість оригінальних блоків встановили запчастини від побутової техніки китайського виробництва.
Тепер командування Каспійської флотилії, побоюючись перевірок і в'язниці приховують факти небоєздатності корабельного складу і погрожують звинуватити в держзраді і засудити до 15 років ув'язнення тих, хто їх здасть.
У свою чергу, моряки 106 бригади, які беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів і вирішили таємно написати листи Володимиру Путіну і Сергію Шойгу, в яких поскаржилися на всі махінації командування, додали в ГУР.
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Великобританія веде переговори з союзниками про відправку військових кораблів у Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно.
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