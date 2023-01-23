"Росія вчиться": окупанти змінили тактику, в ГУР розповіли про небезпеку для України

У Росії почали більш реально оцінювати потужність України, і тому змінили свою тактику на полі бою.

Окупанти змінили тактику і вчаться на помилках/ Міноборони РФ, armyinform.com.ua

На початку повномасштабного вторгнення російська армія заходила в Україну без будь-якого прикриття і без організованої системи ППО. Тому українські воїни знищували окупантів, які йшли на Київ, цілими колонами. Проте за цей рік загарбники зробили собі висновки і на основі здобутого досвіду змінюють свою поведінку на полі бою.

Окупанти вчаться на помилках і тепер будують чіткішу систему управління по всій лінії фронту. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Укрінформу.

"Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Якщо рік тому це були БТГр, батальйонні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон. Вони почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб. Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби – щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям", – пояснює Скібіцький.

Також окупанти використовують тактику "Вагнера" – ведуть штурмові дії за рахунок нанесення потужних артилерійських ударів, щоб повністю знищити позиції оборони українських військ. Така тактика була застосована спершу в Бахмуті, а потім у Соледарі.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Загарбники також внесли певні зміни у використання крилатих ракет. Вони щоразу обирають інші рубежі пусків, інші маршрути польоту авіації. Окупанти намагаються обходити українську ППО і "промацують", на яких ділянках вона сильніша, а на яких слабша.

"Це все реальні приклади того, що – так, противник вчиться. Чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог. І загроза в тому, що теперішні їхні відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці", – каже Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький також зазначав, що російські окупанти можуть знову спробувати перейти в наступ на Харківщині. Разом з тим він не відкидає варіанту, що в лютому і в березні будуть розвиватися активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж говорив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Донецьку область до 24 лютого, щоб у річницю повномасштабного вторгнення в Україну оголосити, нібито цілі так званої "спецоперації" були виконані.

Читайте також: