Росія підіймає ставки на переговорах своїм "смертним вироком" іноземцям у "ДНР" - МВС

РФ підіймає ставки смертним вироком іноземцям / УНИАН

"Смертний вирок" іноземця у "ДНР", які воювали у лавах ЗСУ є лише підвищення ставок Росії у переговорному процесі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Україна повинна скоординувати свою позицію із США, Британією та всім Європейським Союзом.

"Сьогодні є вже твіт державного секретаря США Ентоні Блінкена. Блінкен заявляє про те, що він звертається до офіційного Кремля і до його маріонеток, щоб перестати займатися неправовими речами, речами, які не мають нічого спільного із міжнародними законами ведення війни. І сьогодні він анонсував розмову із нашим міністром закордонних справ Кулебою. Тому я думаю, що наша зовнішньополітична позиція буде дуже чітко скоординована із США, із Британією, і я думаю, що взагалі з усім Європейським Союзом", - сказав Денисенко.

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У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям

У терористичній "ДНР" 9 червня так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.

При цьому чоловіків, які воювали на боці України, засудили до вищої міри покарання, повідомляють російські ЗМІ.

Додамо, що мова про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.

Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трас заявила, що цей "вирок" є нелегітимним. Британія засудила такі дії РФ.

У Сполучених Штатах закликали РФ дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. США стурбовані вироком і просять поважати права військовополонених.

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