США відреагували на "смертний вирок" іноземцям в "ДНР": "поважайте права військовополонених"

У США відреагували на "смертний вирок" іноземцям в "ДНР" / Reuters

У Сполучених Штатах відреагували на винесений "смертний вирок" в "ДНР" трьом іноземцям, яких бойовики взяли в полон. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликає РФ дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

США стурбовані вироком і просять поважати права військовополонених.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" і вироками комбатантам, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію і підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, що надаються військовополоненим", - сказав Ентоні Блінкен.

У США відреагували на "смертний вирок" іноземцям в "ДНР" / скріншот

У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям

У терористичній "ДНР" 9 червня так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.

При цьому вонм воювали на боці України, але засудили до вищої міри покарання, повідомляють російські ЗМІ.

Додамо, що мова про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.

Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.

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