США відреагували на "смертний вирок" іноземцям в "ДНР": "поважайте права військовополонених"

США закликають РФ дотримуватися хоча б норм міжнародного гуманітарного права.
У Сполучених Штатах відреагували на винесений "смертний вирок" в "ДНР" трьом іноземцям, яких бойовики взяли в полон. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликає РФ дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
США стурбовані вироком і просять поважати права військовополонених.
"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" і вироками комбатантам, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію і підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, що надаються військовополоненим", - сказав Ентоні Блінкен.
У "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям
У терористичній "ДНР" 9 червня так званий "верховний суд" виніс вирок іноземцям, які захищали Україну зі зброєю в руках від російського вторгнення.
При цьому вонм воювали на боці України, але засудили до вищої міри покарання, повідомляють російські ЗМІ.
Додамо, що мова про британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також про марокканця Брагіма Саадуна.
Засуджені іноземці мають намір оскаржити смертний вирок, заявив один з адвокатів.
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