Перемир'я може бути досягнуто у 2025-му: Олещук сказав, що має зробити Трамп

Можливо, у Білому домі просто планують оголосити про щось до 20 квітня, незалежно від того, буде це виконано чи ні.

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Трамп не хоче тиснути на Москву, і це проблема / Колаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

Що насправді потрібно для укладення перемир'я

Чому Трамп не хоче тиснути на Путіна

Що буде, якщо війна не припиниться до 20 квітня

Для того, щоб перемир'я було встановлено до 20 квітня, потрібно, щоб США тиснули не лише на Україну, а й на Росію. Однак в адміністрації Трампа відмовляються від серйозного тиску на Москву, відповідно, Росія не вважає за потрібне демонструвати хоча б найменше бажання приєднатися до цього процесу. Таку думку в коментарі Главреду озвучив політолог, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук.

Чому Трамп не хоче тиснути на Москву, щоб вона поступалася і йшла на певні компроміси, важко сказати.

"Можливо, він вважає, що цей тиск потребуватиме занадто багато часу. Можливо, він просто не хоче псувати відносини з Путіним, якого він розглядає як потенційного союзника. Думаю, тут діє комплекс чинників, але факт залишається фактом: жодного реального тиску на Росію США поки що не чинять", - сказав Олещук.

При цьому, на його думку, важелі тиску і на Україну, і на Росію у Трампа є.

"Інструменти тиску на Україну відомі: їх нам уже Трамп продемонстрував - це припинення військової допомоги нашій країні та обміну розвідданими. Важелі тиску на Росію теж очевидні: це санкційні обмеження, розширення їхнього переліку, рух у напрямку ембарго на постачання російської нафти", - пояснив він.

При цьому варто враховувати, що тиск на Росію не спрацює миттєво, потрібен певний час.

"Тому у Трампа можуть оголошувати що завгодно, але відповідати дійсності це не буде. І, судячи з усього, адміністрацію Трампа більше цікавлять не реальні результати, а якісь формальні оголошення і формальні папірці, щоб мати можливість відзвітувати своїм виборцям, що Трамп виконав свої обіцянки, тому він - переможець і молодець", - вважає Олещук.

При цьому політолог не виключає, що можливо у Трампа просто планують оголосити про щось до 20 квітня, незалежно від того, буде це виконано чи ні.

На думку Олещука, перемир'я може бути досягнуто 2025 року, але для цього в американської адміністрації мають бути інші підходи.

"Там повинні будуть придумати реально потужні аргументи, чому Росія повинна погодитися на припинення вогню. Таким чином, ми повертаємося до питання тиску на Росію. Адже зараз усе впирається саме в небажання Москви зупиняти війну, а головне - в небажання адміністрації Трампа змусити Росію хотіти припинити вогонь", - сказав експерт.

Якщо ж перемир'я до 20 квітня встановити не вдасться, то найімовірніше, Трамп звинуватить у цьому Україну, тож США просто перезавантажать відносини з Росією, винісши питання України за дужки.

"Тоді відбуватимуться зустрічі Трампа з Путіним, зніматимуться санкції з Росії тощо", - сказав Олещук.

Дивіться відео - Чи є шанс досягти перемир'я до 20 квітня:

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона і Москви, які були зосереджені на "вузькій" пропозиції про припинення вогню в Чорному морі.

23 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що ця розмова була конструктивною і змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.

За словами прессекретаря Держдепу США Теммі Брюса, Україна і РФ сядуть за стіл переговорів лише після повного припинення вогню.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль, найімовірніше, не зацікавлений у змістовних переговорах щодо припинення війни в Україні, а віддає перевагу двостороннім переговорам щодо питання відносин зі Сполученими Штатами.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології.

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