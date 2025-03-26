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Скільки Україна збила балістичних ракет із 2022 року: Ігнат дав відповідь

Віталій Кірсанов
26 березня 2025, 11:32
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Із січня 2024 року Росія почала застосовувати більше балістичних ракет.
Ігнат розповів, скільки балістичних ракет збили над Україною з 2022 року
Ігнат розповів, скільки балістичних ракет збили над Україною з 2022 року / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, defense.gov

Що сказав Юрій Ігнат:

  • Крилатих ракет вдалося збити досить багато
  • Російські загарбники збільшують застосування "шахедів"

Повітряні сили Збройних сил України за весь час загарбницького вторгнення Росії збили понад 100 балістичних ракет. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телеканалу "Новости.Live".

Ігнат повідомив про кількість збитих балістичних ракет за весь час повномасштабного вторгнення з 2022 року.

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"Таких ракет балістичних було збито понад 100, станом на зараз. Запущено було значно більше", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що такі ракети можуть збивати зенітні ракетні комплекси Patriot.

За його словами, із січня 2024 року Росія почала застосовувати більше балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М" і KN-23.

Крім того, крилатих ракет вдалося збити досить багато: від 1,5 тис і більше залежно від типу.

Ігнат додав, що росіяни запустили приблизно 22 тисячі ударних дронів типу "Шахед", але Силам оборони України вдалося з них знищити 17 тис. Зараз російські загарбники збільшують застосування "шахедів".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що військовий експерт Валерій Рябих попереджав про те, що на Запорізькому напрямку армія країни-агресора Росії посилює свій тиск на українських військових, збільшуючи кількість атак.

Напередодні представник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Запорізькому напрямку на тлі геополітичних настроїв.

Окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує активні наступальні дії біля населених пунктів П'ятихатки та Малі Щебраки. Про це повідомили аналітики DeepState.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі - начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

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