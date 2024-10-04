РФ розпочала другу спробу контрнаступу на Курщині: чи вистачить ворогу ресурсів

Зараз угруповування росіян перевищує 600 тисяч на українській території.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

У Курській області російська армія розпочала другу спробу контрнаступальних дій. Зокрема, окупанти зібрали військо у кількості до 38 тисяч осіб. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі КИЇВ24.

За його словами, в межах території України росіяни мають запаси ресурсів для ведення наступальних дії одночасно на низці напрямків ще протягом, можливо, декількох місяців. Але навряд чи вони зможуть "нашкрябати" нові ресурси для подальшого періоду активних наступальних дій.

"Сьогодні їм потрібно ще вирішувати питання в Курській області. Вони там розпочали другу спробу контрнаступальних дій", - зазначив він. відео дня

Жданов додав, що зараз угруповування росіян перевищує 600 тисяч на українській території. Що стосується Курської області, то там російське угруповування оцінюється у 35-38 тисяч осіб. Й за даними української розвідки, вони намагатимуться дотягнути до 50 тисяч.

Однак, як підкреслив експерт, у РФ зараз можуть лише поповнювати втрати особового складу, й для цього вони мають у резерві приблизно 5 тисяч військовослужбовців на місяць. Періодично росіяни поповнюють свої війська за рахунок строковиків, яких схиляють до підписання контрактів з армією.

"Статистика говорить, що з призову десь 30% підписують контракт в перші півроку. Командири тиснуть, створюють неприйнятні умови для проходження служби, когось вмовляють, когось примушують... Але це теж ресурс, який має свій ліміт. Тому що строковики забезпечують життєдіяльність частин в пунктах постійної дислокації, тому всіх строковиків забрати неможливо", - підкреслив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко повідомляв, що українські військові утримують свої позиції, зайняті під час наступу на Курську область. Однак ситуація в цьому регіоні змінилася.

Політичний експерт Максим Розумний заявив, що Курська операція дозволила Україні не лише перехопити ініціативу на фронті, але й зміцнити політичну позицію. Переговорна позиція України також стала сильнішою.

Крім того, бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти провели успішну операцію в Курській області, в результаті якої взяли в полон російських військових.

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