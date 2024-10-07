Є важливий результат: командир підрозділу ЗСУ назвав мету операції на Курщині

Війна на території противника руйнує його, а не нашу інфраструктуру, підкреслив Сергій Коротких.

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/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Операція на території РФ показала здатність Збройних сил України перемагати сили ворога, які чисельно переважають, заявив командир зведеного підрозділу однієї з бригад ЗСУ, що бере участь у боях у Курській області Сергій Коротких.

Як підкреслив він у коментарі Фокусу, ще один важливий результат - перекидання близько 50 тисяч загарбників у російський регіон для вирішення інших завдань.

"Війна на території противника руйнує його, а не нашу інфраструктуру. Ми воюємо там, де росіянам невигідно і завдаємо ударів у несподіваних місцях. Малі сили ЗСУ перетягують на себе увагу величезної кількості військ", - пояснив він.

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Український військовий нагадав про те, що спочатку росіяни хотіли вирішити проблеми з наступом строковиками, але тепер змушені вдаватися до послуг десантників і морпіхів. Йдеться про 106-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію, а також 155-ту бригаду морської піхоти.

"Без Курської операції всі вони опинилися б на Покровському напрямку, що набагато гірше для нас", - додав Коротких.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Шляху та Ведмежого.

Раніше Defense Express писав, що українські військові почали в Курській області РФ другу фазу операції. Росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

Як повідомлялося, українські танки увійшли до Веселого, а військовий літак ЗСУ скинув керовану за супутником плануючу бомбу на передбачуване місце розташування російських військ у будівлі в центрі Веселого, зрівнявши її з землею.

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