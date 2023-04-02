Пекін може піти проти Москви: експерт спрогнозував крах ядерного шантажу РФ

Китай може приєднатися у РБ ООН до заходів проти Росії, не виключив Андрій Санніков.

Андрій Санніков спрогнозував результат ядерного шантажу РФ / Сайт Кремля, Скріншот

Санкції - це мінімальне, як може відреагувати Захід на перекидання російської ядерної зброї в Білорусь, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

В інтерв'ю Главреду він розкритикував позицію глави ООН, який висловлювався в контексті зняття санкцій для розблокування поставок калійних добрив.

"Ось цього допускати не можна, тому що зміцнення режиму Лукашенка – це і зміцнення військового потенціалу, який використовується проти України. Далі має бути рішення Ради Безпеки ООН", – пояснив експерт.

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На його думку, заява Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі може бути пов'язана з тим, що диктатору РФ не вдалося домогтися прийнятного результату на переговорах з Сі Цзіньпіном.

"Значить, він образився на Сі Цзіньпіна, і щоб якось компенсувати свою образу, почав знову погрожувати ядерною зброєю. Китай знову зробив заяву, нагадав Путіну те, що не так давно, всього рік тому, постійні члени Ради Безпеки знову підтвердили своє зобов'язання всіляко перешкоджати поширенню і застосуванню ядерної зброї в світі. Чому я кажу, що може бути унікальний момент, тому що Китай може зараз приєднатися до РБ ООН до якихось заходів проти Росії. Звичайно, Росія буде їх ветувати, але якщо чотири постійних члена будуть налаштовані рішуче і потім винесуть це на Генасамблею ООН, можуть бути прийняті і обов'язкові заходи щодо Росії. А там вже тільки санкціями не обмежиться", — додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

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