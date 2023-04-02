УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пекін може піти проти Москви: експерт спрогнозував крах ядерного шантажу РФ

2 квітня 2023, 13:28
Китай може приєднатися у РБ ООН до заходів проти Росії, не виключив Андрій Санніков.
Олександр Лукашенко, Володимир Путін, Андрій Санніков
Андрій Санніков спрогнозував результат ядерного шантажу РФ / Сайт Кремля, Скріншот

Санкції - це мінімальне, як може відреагувати Захід на перекидання російської ядерної зброї в Білорусь, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

В інтерв'ю Главреду він розкритикував позицію глави ООН, який висловлювався в контексті зняття санкцій для розблокування поставок калійних добрив.

"Ось цього допускати не можна, тому що зміцнення режиму Лукашенка – це і зміцнення військового потенціалу, який використовується проти України. Далі має бути рішення Ради Безпеки ООН", – пояснив експерт.

відео дня

На його думку, заява Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі може бути пов'язана з тим, що диктатору РФ не вдалося домогтися прийнятного результату на переговорах з Сі Цзіньпіном.

"Значить, він образився на Сі Цзіньпіна, і щоб якось компенсувати свою образу, почав знову погрожувати ядерною зброєю. Китай знову зробив заяву, нагадав Путіну те, що не так давно, всього рік тому, постійні члени Ради Безпеки знову підтвердили своє зобов'язання всіляко перешкоджати поширенню і застосуванню ядерної зброї в світі. Чому я кажу, що може бути унікальний момент, тому що Китай може зараз приєднатися до РБ ООН до якихось заходів проти Росії. Звичайно, Росія буде їх ветувати, але якщо чотири постійних члена будуть налаштовані рішуче і потім винесуть це на Генасамблею ООН, можуть бути прийняті і обов'язкові заходи щодо Росії. А там вже тільки санкціями не обмежиться", — додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж РФ

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

Більше новин про ядерний шантаж РФ:

ядерна зброя новини Білорусі Андрій Санніков
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:30

Помер відомий український актор Олександр Гетьманський

22:07

Росія вибухнула погрозою розмістити ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТОВідео

21:33

"Український музикант на обкладинці": Юлія Саніна прикрасила собою британський The TimesВідео

21:22

"Готуємося до запланованих подій": Зеленський анонсував вагомий тиждень на шляху до перемоги УкраїниВідео

21:07

"На РФ очікують незворотні процеси": Подоляк зробив заяву після загибелі бойовика "ДНР" Татарського

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:59

4 суворих заборони, які не можна порушувати 4 квітня: прикмети і що не можна робитиВідео

20:49

Галину Безрук побив чоловік-росіянин після того, як їх доньку вкусила собакаВідео

20:33

Росія в Бахмуті кидає в бій вагнерівців і десантників, ситуація дуже напружена - Маляр

20:27

Складна оптична ілюзія, яку неможливо розгадати за 5 секунд: як знайти кавун без кісточок

Реклама
20:19

"Йдуть на забій, як худоба": Фейгін пояснив, чому росіяни мовчки гинуть за ПутінаВідео

19:46

Про що свідчать балачки Орбана про миротворцівПогляд

19:24

"Кохання ненароком нагряне": Слава Камінська показала нового обранця

19:11

У Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе загинув військовий пропагандист РФ ТатарськийВідео

18:42

Побиття військового у церкві Хмельницького: мер вимагає заборонити УПЦ, біля храму збираються люди

18:32

В Угорщині цинічно підіграли Кремлю: налякали ядерною війною через допомогу УкраїніВідео

18:25

"Мерзенна особа": російську чемпіонку ОІ жорстко зацькували в РФ за образу УкраїниВідео

18:09

Що подивитися: топ-5 сміховинних комедій останніх років, про які ви не чулиВідео

17:12

Посол України розніс однопартійців Шольца: треба вимагати не перемовин, а виведення військ ПутінаВідео

17:09

"Путіна та його поплічників усунуть": опозиціонер розповів про неминучу поразку РФ в УкраїніВідео

16:57

"Зупинити було неможливо": у Росії пронісся величезний вогняний смерчВідео

Реклама
16:01

"Будемо творити": Санніков розповів, чи може Україна повернути ядерний статус після закінчення війниВідео

16:01

Україні потрібна нова хвиля мобілізації: боєць ЗСУ назвав головну причину

15:44

Вірменія не заарештовуватиме Путіна, а Римський статут їй потрібен для протистояння з АзербайджаномВідео

15:41

Неможливо смачні і дуже соковиті: найкращі сорти томатів черрі, які захоплюють своїм ароматомВідео

15:06

Українського боксера змусили зняти прапор під час нагородження у ЛитвіВідео

14:55

Українці отримають нову пенсію в квітні: кому додадуть ще 500 гривеньВідео

14:50

Китай вивчає перемоги України і поразки РФ на випидок зіткнення з Тайванем - NYTВідео

14:28

"Рухаємося до поразки": Гіркін з "патріотами" істерить через провали окупантів в УкраїніВідео

14:21

Астролог попередила про потужні випробування в квітні для кожного знака зодіаку - гороскопВідео

14:07

Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" вперше стала мамою - перші фото немовляти

13:28

Пекін може піти проти Москви: експерт спрогнозував крах ядерного шантажу РФВідео

13:24

"Постаріла конкретно": дружину Пєскова не впізнали навіть росіяниВідео

13:23

У Хмельницькому в церкві священники УПЦ УП побили військовогоВідео

12:42

Погрожує судом людським і Божим: Медведєв накинувся на Зеленського через УПЦ МПВідео

12:38

"Московська" донька Ольги Сумської підтримала режисера-путініста на червоній доріжці в РФВідео

12:23

Сніг замітатиме Україну: синоптики попередили про потужний циклон і "дикі" зливиВідео

12:18

ЗСУ пішли вперед на Донбасі: окупантів вибили з позицій на Донецькому напрямку

12:00

Гороскоп на завтра 3 квітня 2023: Скорпіонам - розчарування, Водоліям - печальВідео

11:40

Найлегша паска на Великдень 2023: єдиний рецепт, який готували обрані не просто такВідео

11:31

Чорний дим в локомотивному депо: по окупантах в Мелітополі потужно "прилетіло"Відео

Реклама
10:52

ЗСУ знищили деякі угруповання армії РФ на 50-70% – командир роти 92-ї ОМБрВідео

10:50

Від люстрації до перейменування Севастополя: Данілов назвав план з деокупації Криму

09:49

Розстріл за "Слава Україні": розкрито нові деталі останнього бою Мацієвського

09:38

"І що це таке?": депутат Держдуми зганьбився під час суперечки з українським дипломатом

08:51

Не варто категорично таврувати тему переговорівПогляд

08:43

"Україна буде мішенню для ядерного удару РФ": сестра Кім Чен Ина накинулася на Зеленського з погрозами

08:43

"Синя спина в наколках": Волочкова засвітила зайвеВідео

08:29

Посол України жорстко відповів на лицемірну пропозицію Лукашенка щодо "перемир'я"

07:45

РФ провалила свій "великий" наступ і не досягла заявлених Путіним цілей – ISW

06:20

Чому для нас так важлива незалежна і не проросійська МолдоваПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти