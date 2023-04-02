"Україна буде мішенню для ядерного удару РФ": сестра Кім Чен Ина накинулася на Зеленського з погрозами

Кім Йо Чжон звинуватила президента України та всю українську владу у "манії величі" і почала погрожувати, що РФ може вдарити ядерною зброєю.

Сестра Кім Чен Ина накинулася на Зеленського з погрозами/ Офіс президента України, Вікіпедія

Рідна сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина звинуватила президента України Володимира Зеленського та всю українську владу у "манії величі" через те, що український лідер вірить у перемогу нашої держави над країною-агресоркою РФ.

Так Кім Йо Чжон відреагувала у відповідь на звичайну петицію на сайті президента України, автор якої закликав Зеленського розмістити в Україні ядерну зброю від США або зробити так, щоб наша держава мала власне ядерне озброєння. Про реакцію сестри лідера КНДР написало Корейське центральне інформаційне агентство.

Цю петицію в КНДР охрестили "продуктом зловісної політичної інтриги влади Зеленського".

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При цьому Кім Йо Чжон почала розсипатися у погрозах застосування ядерної зброї. Вона заявила, що якщо Українська держава і її президент Зеленський і далі матимуть "ядерні мрії", то нібито Україна стане "більш яскравою мішенню в ядерних прицілах Росії".

Сестра лідера Північної Кореї сказала, нібито "Україна не є суперником для РФ".

Нагадаємо, це вже не вперше сестра Кім Чен Ина робить подібні скандальні заяви. Раніше вона заявила, що Північна Корея завжди буде на боці Росії. При цьому вона додала, що Росія нібито "спалить дотла" озброєння, яке Захід постачає Україні.

КНДР і війна в Україні

Влітку 2022 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої справи" Росії. При цьому не уточнив, чи має він на увазі війну проти України. Північнокорейський лідер заявив про намір розвивати двосторонні відносини з Росією.

Раніше повідомляли, що в Північній Кореї почали шити зимову форму для російських військових. Цим займається ряд фабрик. Матеріали для них постачає Росія. Відзначається, що форму шиють не менше ніж три фабрики в Пхеньяні, а також невідоме число в інших місцях.

Також стало відомо, що КНДР зібралася висилати на окупований росіянами Донбас своїх поліцейських і військових. Як повідомляє Daily NK, уряд Північної Кореї нібито нещодавно наказав північнокорейським торговим компаніям в Росії підібрати персонал для відправки в окуповану Росією східну частину України, щоб вони могли взяти участь в роботах з відновлення.

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