Кремль готовий здавати захоплені українські території заради переговорів з Банковою - генерал

Генерал Романенко підкреслив, що у Кремлі усвідомлюють, що велика війна з Україною безперспективна, а тому там шукають шляхи її припинення.

У Кремлі можуть розглядати варіанти певного торгу з Україною / Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія хоче паузи у війні та мирних переговорів з Україною. Заради цього Кремль готовий здати частину захоплених українських територій. Про це розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Як зазначив Романенко в інтерв'ю Оbozrevatel, насамперед Росія хотіла б залишити за собою Крим, а також Донбас. За оцінками генерала, у Кремлі усвідомлюють, що велика війна з Україною безперспективна, а тому там шукають шляхи її припинення. Зокрема, там можуть розглядати варіанти певного торгу з Україною.

"Вони розглядають різні варіанти. Зокрема, й етапи того, що і коли можна було б здавати, щоб переходити до переговорів", - сказав Романенко.

Він пояснив, що ворогові потрібен час, щоб підготуватися до нового наступу на Україну. У цьому контексті генерал нагадав, що підготовка до повномасштабного вторгнення зайняла вісім років – з 2014 по 2022 рік.

Також Романенко наголосив, що наразі вкрай важливо, аби західні союзники допомогли Україні реалізувати завдання, яке було сформульовано на першій зустрічі у форматі "Рамштайн" – ослаблення армії Росії до такого стану, щоб вона не була здатна воювати.

"Ми знаємо, яку допомогу коаліція з понад 50 країн, насамперед НАТО, надає Україні. Хоча з урахуванням швидкості надання та номенклатури озброєнь і техніки ми бачимо, що поки що союзники вирішують завдання того, щоб Україна не програла. Тільки поступово і дуже повільно вони переходять у стан, щоб Україна разом із своїми союзниками виграла у цій війні", - підсумував генерал.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Переговори між Україною та РФ

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією. Москва намагається використати перемовний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Як зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс, оптимальним засобом прискорення процесу перемовин України та Росії є постачання озброєнь Києву. Агресор на заклики української держави до миру щоразу відповідає все більшою ескалацією та демонстрацією своєї неготовності до реальних перемовин.

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