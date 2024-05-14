Росія може вдарити по Україні ядерною зброєю: генерал-розвідник назвав умову

Генерал розвідки вважає, що якщо РФ перетне межу і застосує ядерну зброю, то це означатиме для Росії початок протистояння з усім світом.

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Маломуж зробив прогноз щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Українські Сили оборони, за умови належного забезпечення озброєнням від західних союзників, зможуть провести контрнаступ у 2025 році в напрямку тимчасово окупованого Криму. Однак, у разі успішного просування ЗСУ в Криму, Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Про це в інтерв'ю "Главреду" розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, наразі справді існує загроза застосування Росією тактичного ядерного озброєння. РФ може вдатися до цього кроку, коли українські війська почнуть звільняти Крим.

"Коли ми проводитимемо наземні операції на території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської та Харківської областей, Росія намагатиметься чинити опір, наносити контрудари, але застосовувати тактичне ядерне озброєння навряд чи буде. Це малоймовірно", - вказує він. відео дня

Маломуж зазначає, що якщо Росія перетне межу і застосує тактичну ядерну зброю, протистояння буде не лише з Україною, а й зі світом.

Він прогнозує, що після отримання західного озброєння, зокрема F-16, ATACMS, додаткових нових типів французьких, німецьких та британських ракет Україна зможе завдавати ударів по тилах російських військ для успішної протидії планам РФ.

"Це створить передумови для нанесення нами потужних глибинних ударів по тилах ворога. Відповідно, наші системи, які б'ють на 80 км, знищуватимуть ресурси противника в середніх тилах, а системи, які ми отримаємо зараз від партнерів, битимуть далі. Так ми зможемо ефективно протидіяти ворогу на фронті, здійснювати наступальні операції, контрудари і готувати нові наступальні операції там, де ворог не очікує", - наголошує Маломуж.

Генерал розвідки зазначає, що комплексні удари по глибоких і середніх тилах, по фронтових позиціях, а також можливість атакувати з тилу і флангів дадуть змогу звільняти території.

"У такій ситуації є перспектива звільнення територій, що згодом дасть змогу рухатися на Крим. Територія названих п'яти областей може бути пріоритетною для звільнення наприкінці цього року або на початку 2025 року. Для цього вже будуть технологічні ресурси, боєприпаси в достатній кількості та нова стратегія ведення війни", - говорить він.

Крім того, він зазначив, що Росія не має потенціалу для системного і глибокого наступу. Наразі вона намагається наступати на шести напрямках, але це дається їй дуже складно.

"Росіяни просуваються дуже повільно, по кілька кілометрів. Втрати противника величезні. Росії потрібно ще близько мільйона людей, а також величезна кількість озброєнь і техніки, щоб цей наступ мав якийсь успіх", - резюмував він.

Зони ураження ядерною зброєю / Інфографіка Главред

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна - контрнаступ ЗСУ в 2025 році

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 травня Міністерство оборони РФ оголосило про намір провести навчання з використання нестратегічної ядерної зброї. За наказом диктатора Володимира Путіна, навчання відбудуться "найближчим часом", заявили в МО РФ.

Україна, після затвердження США військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, працює над планами нового контрнаступу в 2025 році. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Американський уряд заявив про готовність підтримати майбутній контрнаступ українських військ у 2025 році. Однак, для цього Збройні Сили України мають швидко повернути собі стратегічну ініціативу на фронті, оскільки перевага РФ у 2024 році може стати загрозливою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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