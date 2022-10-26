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У Бєлгородській області окупанти застрелили свого ж солдата, коли той спускався у бліндаж

26 жовтня 2022, 10:11

Російські військові нібито злякалися та сплутали солдата з диверсантом.

российские оккупанты убили своего солдата
Російські окупанти вбили свого солдата / Колаж фото Міноборони РФ, sibreal.org

У Бєлгородській області російський військовий застрелив солдата строкової служби Дениса Таскаєва. Окупанти нібито випадково сплутали його з "українським диверсантом". Про це повідомляє Сибір.Реалії.

Слідчий повідомив матері загиблого, що у той момент нібито "була перестрілка" і окупанти "були на взводі".

"Слідчий сказав, що була перестрілка з розвідувальними диверсійними групами, хлопці були "на взводі". Денис спускався в бліндаж, і наляканий товариш по службі прийняв його за чужого", – розповіла мати вбитого Тетяна Кулешова.

Родичі вбитого не вірять у цю версію, бо спершу їм розповідали іншу версію. Командир роти стверджував, що строковик був ліквідований у перестрілці з українськими військовими у ніч з 15 на 16 жовтня.

Один з товаришів Таскаєва розповів, що командування наказало військовослужбовцям нічого не говорити про вбивство солдата, "якщо вони не хочуть опинитися на місці Дениса".

Мати російського солдата впевнена, що її син не міг стати причиною конфлікту.

"Ні, конфлікту бути не могло. Він був безконфліктним, добрим, чуйним. Якби у нього були якісь сутички з товаришами по службі, я б про це знала. Він мені завжди про все розповідав", – додала жінка.

Слід зазначити, що військового, якого підозрюють у вбивстві, нібито вже затримали.

Нагадаємо, у Херсонські області кадирівці розстрілюють російських військових, які намагаються втекти з поля бою. Чеченців використовують як заградзагони для тих росіян, які можуть дезертувати. Натомість окупанти все частіше намагаються втекти з війни.

Також повідомлялось, що близько 3,5 тисяч "мобілізованих" жителів окупованого Донбасу втекти з фронту та повернулись додому. Вони відмовляються воювати. Люди розуміють, що окупанти не зможуть покарати всіх.

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