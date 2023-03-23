Росія може "подарувати" свої землі Китаю: експерт назвав фішку оренди територій Пекіну

Агресорка Росія віддала в оренду Китаю великі території і далеко не факт, що в майбутньому їй вдасться їх повернути, вважає політичний експерт Тарас Загородній.

Росія віддає свої землі в оренду Китаю на десятки років із сумнівною перспективою повернення територій - Загородній / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН, Главред

Країна-окупант Росія в період з 2014 по 2022 рік підписувала угоди з Китаєм щодо оренди Пекіну територій, в тому числі, в Сибіру і на Далекому Сході. Китайцям дана повна свобода на орендованих землях, вони можуть добувати там копалини. Далеко не факт, що в майбутньому Москва зможе повернути землі. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Москва за останні роки передала в довгострокову оренду Пекіну великі території. Там у китайців повний карт-бланш.

"Росія з Китаєм у період з 2014 по 2022 рік підписували Угоди про передачу в оренду великих територій приблизно на 50 років. (Москва за цей період віддала в оренду мільйони гектарів, в тому числі, в Сибіру і на Далекому Сході, - ред.). По суті, це передача в оренду територій, на яких китайці можуть вести сільське господарство, рубати ліс, будувати фабрики, займатися видобутком сировини і всього іншого. Це фактично непідконтрольні Росії території. Там свої Закони, Свої люди, і, можливо, навіть свої правоохоронні органи", - зазначив Загородній.

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На його думку, домовленості викликають питання, оскільки далеко не факт, що в майбутньому Росії вдасться повернути ці землі у Китаю.

"Тут фактично напівтемні договори. Береться на 40 років в оренду земля, з нею роблять, що хочуть і навряд чи потім повернуть. І не факт, що таких орендарів потім можна буде звідти вигнати. А що трапиться, якщо закінчиться оренда? В якому стані буде Росія, щоб припинити оренду або підписати її по-новому – велике питання", - підкреслив Тарас Загородній.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Голова Китаю Сі Цзіньпін в період з 20 по 22 березня їздив до Москви.

Там він разом з китайською делегацією провів перемовини з російським директором Володимиром Путіним, на запрошення якого і приїхав. Сторони підписали низку угод про співпрацю. Пекін не наважився відкрито підтримати розв'язану РФ війну проти України і зробити заяву про постачання зброї Москві.

Глава країни-окупанта РФ Володимир Путін у своїй заяві сказав, що Москву влаштовує так званий "мирний план" Китаю щодо війни проти України. Однак де-факто засумнівався в реалізації "документа", оскільки такий "план" не влаштовує Київ і Захід.

У російських ЗМІ заявили, що візит Сі Цзіньпіна до Росії вигідний виключно Пекіну. Глава Кремля Путін погодився на всі китайські ініціативи, а сама Москва не отримала практично нічого. Путін просив у Цзіньпіна військової допомоги, проте Китай відмовив.

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Відносини Китаю та Росії: