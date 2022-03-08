Зрівняли з землею: окупанти обстріляли Охтирку з мирними жителями

Російські військові 7 березня з 22:43 майже дві години обстрілювали Охтирку, застосовуючи військову авіацію і ракетну зброю.
У Сумській області російські військові в черговий раз порушили правила ведення війни і 7 березня влаштували обстріл цивільної інфраструктури в Охтирці.
Про це повідомили в обласній прокуратурі, яка відкрила провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.
За даними слідства, російські військові 7 березня з 22:43 майже дві години обстрілювали Охтирку, застосовуючи військову авіацію і ракетну зброю.
"Станом на 8 березня в результаті бомбардувань і обстрілів, загинуло орієнтовно 1 цивільна особа, ще 14 отримали поранення. Число постраждалих ще уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Ворожими обстрілами також пошкоджено будівлі міської ради, будинки культури," універмагу", житлові будинки та залізничний вокзал.
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