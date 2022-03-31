Заграва на все місто: у Харкові ворог потрапив у газопровід

Окупанти завдали удару по дуже довгій магістралі.
Російські військові завдали удару по газопроводу в Харкові. Газ вже був перекритий, але в місті стоїть страшна заграва.
Як пише місцеве видання "Труха", магістраль дуже довга.
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Нагадаємо, російські війська почали виходити з Чорнобильської АЕС у напрямку Білорусі.
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Автор: Уляна Поліщук