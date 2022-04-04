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"Відповідь з'явиться в найближчі дні чи години": Зеленський розповів про порятунок Маріуполя

4 квітня 2022, 17:03

Президент висловився про затягування Росією зустрічі в переговорах з Україною.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що в питанні порятунку Маріуполя відповідь з'явиться в найближчі дні або години. Посередницьку роль може зіграти Туреччина.

За його словами, в Маріуполі на сьогодні одна з найскладніших ситуацій.

"Боюся, що про всі сценарії я вам не смію говорити. Займаємося підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв'язку я щодня. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Не просто там. Думаю, що найближчі дні, а може бути, найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого", - зазначив Зеленський, передає Українська правда.

Зеленський про переговори з Росією

Президент висловився про затягування Росією зустрічі в переговорах з Україною.

Він заявив, що чим довше російська сторони це буде робити, тим гірше буде і для неї самої, і для війни.

"Чим довше Росія буде затягувати процес зустрічі, тим гірше буде і для них, і для війни. Дуже складно розмовляти, коли бачиш, що вони накоїли. Якщо їм є чим думати, то нехай думають швидше", - сказав Зеленський.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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