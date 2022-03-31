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У Харкові викрили ботоферму РФ: військовим пропонували здатися

31 березня 2022, 21:39

Військовим і правоохоронцям розсилали СМС з пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів.

СБУ
У Харкові викрили ботоферму РФ / УНІАН

Служба безпеки України викрила в Харкові керовану Росією ботоферму, котра працювала виключно по українським військовим і співробітникам правоохоронних відомства.

Військовим і правоохоронцям розсилали СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів.

"Результат подій вирішений! Будьте розсудливі і відмовтеся від підтримки націоналізму і дискредитували себе керівників країни вже втекли зі столиці!!!"- говорилося в СМС.

Відзначається, що за час робота ботоферма відправила близько 5 тисяч СМС.

Однак ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ.

Все обладнання ботоферми було розміщене на Дніпропетровській області, але Дистанційно керувалося з Росії.

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