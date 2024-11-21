РФ може готувати новий удар: ворог планує провести ракетні випробування - росЗМІ

Росія закриває певну частину повітряного простору.

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У РФ пройдуть ракетні тренування / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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РФ закриває частково повітряний простір

Ворог планує провести ракетні випробування

Країна-агресор Росія закриває певну частину повітряного простору для проведення ракетних випробувань. Про це пишуть російські видання.

Як відомо тестування ракет відбудеться з 22 по 23 листопада.

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У Мережі стверджують, що подібне повідомлення було опубліковано й тоді, коли по Дніпру запустили балістичну ракету "Орєшник".

Тим часом, російський військовий блогер Юрій Подоляк у своєму Telegram-каналі заявив, що "на завтра та післязавтра також є заявка Росії на такі ж запуски".

"Перед сьогоднішнім запуском Росія це також зробила! Звідси й паніка західних посольств напередодні... Так ось, до чого я це пишу: на завтра та післязавтра також є заявка Росії. На такі ж запуски. Тією ж траєкторією — в Україну. Усю її територію (і навіть більше)", - йдеться в повідомленні.

У такий спосіб Кремль намагається компенсувати провали на полі бою новими спробами залякати Україну та світ. Однак українці вкотре продемонстрували, що їх не можна залякати.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 21 листопада країна-агресор Росія атакувала Дніпро ракетами. У МВС України повідомили, що в місті зафіксовані руйнування. Пошкоджень зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, на території приватного сектору виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.

Згодом російський диктатор заявив, що РФ атакувала Дніпро ракетою середньої дальності "Орєшнік". Путін традиційно заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звернення російського диктатора Володимира Путіна щодо удару по Україні ракетою "Орешник". За словами Зеленського, Путін зробив уже другий за цей рік крок до ескалації війни, застосувавши нову балістичну ракету.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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