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Росія готує новий удар по Україні: у Чорному морі побільшало "Калібрів"

Яна Ставська
31 липня 2023, 20:20 оновлено 31 липня, 20:47
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Рівень ракетної загрози військові оцінюють як "дуже високий".
Росія готує новий удар по Україні: у Чорному морі побільшало 'Калібрів'
У морі може бути до 16-ти "Калібрів" / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ, Википедия

Росія вивела ще один ракетоносій на бойове чергування у Чорне море, попереджає прес-служба оперативного командування "Південь" у Facebook.

Загальний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.

Зауважується, що ще вдень на бойове чергування росіянами було виведено надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний.

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"Таким чином, напоготові до 12 ракет типу "Калібр". Рівень ракетної загрози - дуже високий", - йдеться у повідомленні.

Громадян закликали бути пильними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги, а також користуватися укриттями.

"Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", - заявили в ОК "Південь".

Удари РФ по Україні

31 липня Росія завдала удару по Кривому Розі, в результаті, за попередньою інформацією, дві балістичні ракети влучили у цивільні об'єкти. Загинуло 6 людей, понад 70 отримали поранення.

Ще вранці в ОК "Південь" зазначали, що найімовірніше ворог готується до нових ударів по Україні. Як зауважувала тоді представниця командування Наталія Гуменюк, до бойових кораблів підтягнулась і стратегічна авіація.

Також сьогодні РФ ударила з "Градів" по Херсону. Станом на ранок був один загиблий. А опівночі терористи завдали удару по складським приміщенням у Харкові з С-300.

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