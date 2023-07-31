Росія готує новий удар по Україні: у Чорному морі побільшало 'Калібрів'

Росія вивела ще один ракетоносій на бойове чергування у Чорне море, попереджає прес-служба оперативного командування "Південь" у Facebook.
Загальний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет.
Зауважується, що ще вдень на бойове чергування росіянами було виведено надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний.
"Таким чином, напоготові до 12 ракет типу "Калібр". Рівень ракетної загрози - дуже високий", - йдеться у повідомленні.
Громадян закликали бути пильними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги, а також користуватися укриттями.
"Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", - заявили в ОК "Південь".
Удари РФ по Україні
31 липня Росія завдала удару по Кривому Розі, в результаті, за попередньою інформацією, дві балістичні ракети влучили у цивільні об'єкти. Загинуло 6 людей, понад 70 отримали поранення.
Ще вранці в ОК "Південь" зазначали, що найімовірніше ворог готується до нових ударів по Україні. Як зауважувала тоді представниця командування Наталія Гуменюк, до бойових кораблів підтягнулась і стратегічна авіація.
Також сьогодні РФ ударила з "Градів" по Херсону. Станом на ранок був один загиблий. А опівночі терористи завдали удару по складським приміщенням у Харкові з С-300.
Вас можуть зацікавити новини: