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Росія підтягує авіацію і може готуватися до нових атак на Україну - ЗСУ

Андрій Ганчук
31 липня 2023, 09:33 оновлено 31 липня, 09:37
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Агресорка Росія збирає розвідувальні дані, починає підтягувати стратегічну авіацію і готується до деяких маневрів, розповіла Наталія Гуменюк.
Росія підтягує авіацію і може готуватися до нових атак на Україну - ЗСУ
Росія здатна протягом години виводити ракетоносії в море - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, АрміяInform

Окупаційні війська країни-агресора Росії, швидше за все, ведуть підготовку до нових ракетних обстрілів України. Зафіксована серйозна активність тактичної авіації ворога на південно-східному напрямку, підтягується і стратегічна авіація. Навіть якщо окупанти не вивели в море ракетоносії, в пунктах дислокації вони в бойовому стані і можуть бути виведені протягом години. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ворог продемонстрував активність тактичної авіації, збирає розвідувальні дані, і, ймовірно, готується до потужних атак України.

За словами спікерки Південного угруповання ЗСУ, підтягується і стратегічна авіація, яка готується до деяких маневрів.

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"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це свідчить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватися до певних маневрів", - зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що навіть якщо окупанти не вивели в море ракетоносії, в пунктах дислокації "вони абсолютно готові". Ворог може вивести їх протягом години.

Крім того, росіяни здатні завдавати ударів і з бухт.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі - у нас немає високого рівня небезпеки. Бо є практика, що окупанти б'ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для кораблів, які знаходяться поруч. Але таку практику вони застосовують", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Обстріли Росією України

Росія вдарила ракетами по Харкову у ніч на 31 липня. Було два прильоти. Удари наносилися з території Бєлгородської області РФ. Ворог потрапив у нежитлове приміщення, постраждав охоронець.

Окупанти РФ вранці 31 липня вдарили з Градів по Херсону, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загинула одна людина.

"Вранці російська армія вбила херсонця. Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град". Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", - сказав Проскудін.

Вранці прогриміли вибухи і в Кривому Розі. Голова ОВА Олександр Вілкул закликав місцевих жителів нічого не знімати і не публікувати у Мережі.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування російськими військами балістичних ракет у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна Росії та України Наталія Гуменюк
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