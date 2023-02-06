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Росія готує новий наступ: Зеленський терміново провів засідання Ставки

6 лютого 2023, 18:23
Учасники засідання Ставки заслухали дані від розвідки про можливі дії росіян найближчим часом.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 лютого, провів важливе засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, одним з основних питань розглядали можливий масштабний наступ військ Росії.

Керівництво ЗСУ та командувачі військами оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті.

Окрему увагу учасники приділили позиціям Сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Учасники також заслухали дані від розвідки про можливі дії росіян найближчим часом.

Члени Ставки розглянули питання кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у ряді регіонів.

Хто брав участь у засіданні:

  • керівник офісу президента України Андрій Єрмак,
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов,
  • головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний,
  • начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
  • командувачі родами військ і оперативних напрямків.

"До засідання Ставки також приєдналися члени уряду, глави силових відомств і правоохоронних органів", — йдеться в повідомленні.

Загроза наступу Росії на Донбасі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк раніше заявив, що російські окупаційні війська стягують війська на фронт на сході України і готуються до переходу в наступ. Як сказали в розвідці, Путін поставив своїм військам завдання окупувати всі райони Донецької та Луганської областей до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти Росії можуть почати наступати до 24 лютого. Сили оборони України готові відбивати атаки. У напрямку Харкова ворог поки не сформував ударних угруповань, проте їх поява там не виключена.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що ситуація в регіоні складна, але контрольована. Війська РФ готуються до наступу і продовжують контролювати Белогоровку. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні української армії.

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