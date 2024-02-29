Путін може оголосити про новий масштабний наступ після виборів в Росії - Бадрак

Військовий експерт нагололошує, що після перемоги на виборах в Росії, Путін може прийняти рішення про проведення масштабної наступальної операції в Україні.

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Росія може почати новий наступ після виборів Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноброни РФ

Після того, як у березні Путін вкотре продовжить свою владу після перемоги на так званих виборах в Росії варто очікувати нових спроб наступу. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Однак, він вказує на малу ймовірність того, що Росія повне новий наступ відразу після проведення виборів.

"Кілька днів тому Борель написав у Twitter, що через кілька місяців після березневих виборів у Росії буде новий наступ на Україну. Я думаю, що він написав це для того, щоб мобілізувати своїх західних колег, щоб вони швидше озброїли Україну і мобілізували свою оборонну промисловість. Але така загроза дійсно є", - вказує він. відео дня

Крім того, Бадрак додав, що як тільки статичні бої почнуться на лінії зіткнення, це буде початком великої підготовки путінських військ до нової стратегічної наступальної операції. Крім того, військовий експерт зазначив, що наразі позиції Путіна зміцнились.

"Найгіршими його позиції були з другої половини 2022 року по червень 2023-го. Найхиткіші та найкрихкіші позиції, які можна було використати нам. Про це просив і Залужний, і обидві партії американського Конгресу, коли просили дати Україні ракети ATACMS, навіть 80 мільйонів доларів на це були готові виділити. Але Байден на це не погодився", - резюмував він.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Вибори в Росії

У Росії поки що не розпочали операцію "наступник" для Володимира Путіна, оскільки це становить небезпеку для режиму навіть за пострадянськими мірками. Проте, якщо Путін все-таки переможе на виборах президента РФ у березні 2024 року, то він все одно буде правити менше за встановлений президентський термін. Про це у інтерв'ю Главреду розповів російський політтехнолог, галерист Марат Гельман.

За даними ГУР, окупанти планують вийти на адмінкордони Луганської області до псевдовиборів президента Росії, запланованих на березень.

Центрвиборчком Росії одноголосно відмовив у реєстрації кандидата в президенти Бориса Надєждіна. Він планує оскаржити це рішення у Верховному суді РФ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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