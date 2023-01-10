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Росія готує новий наступ: експерт розповів, звідки чекати ескалації

10 січня 2023, 00:36
Експерт підкреслив, що загроза нового наступу РФ спонукала західних партнерів України до прискорення рішень, які вже давно готувалися.
российские военные, российские оккупанты, армия РФ
Експерт розповів, звідки чекати нового наступу РФ / Міноборони РФ

Найближчими тижнями російські окупаційні війська можуть перейти до чергової спроби здійснити наступ на Україну. Найімовірніше, загарбники атакуватимуть одразу з кількох напрямків.

Як зазначив військовий експерт Олексій Мельник у колонці на NV, загроза нового наступу РФ спонукала західних партнерів України до прискорення рішень, які вже давно готувалися. Йдеться, зокрема, про надання озброєння із категорії наступального. Однак, за його словами, військова допомога, про яку було оголошено минулого тижня, призначена для того, щоб Україна вкотре відбилася від наступу окупантів.

"З чим же наступатиме Росія? З тієї інформації, яка зараз є у відкритому доступі, ключові ризики полягають у тому, що Росія має значно більший ресурс у живій силі, ніж Україна. Це не лише чисельний показник. Російське керівництво має привілею народу, якого не лякають втрати. Оце основна складова військового потенціалу Росії", - зазначив Мельник.

Що стосується технічних можливостей, то, за словами експерта, Росія має запаси хоча застарілої, але смертоносної зброї. Це танки старих модифікацій, що зніматимуться з місць зберігання.

Мельник заявив, що активізація навчань російських окупантів на території Білорусі виконує завдання інформаційної війни. Експерт зауважив, що останнім часом Росія та Білорусь намагаються якомога ширше освітлювати військові приготування.

"Швидше за все, це спроба інформаційного впливу для того, щоб імітувати, що саме з території Білорусі буде основний удар. Тобто якщо ми говоримо про ситуацію станом на сьогоднішній день, то відбувається імітація підготовки удару з Півночі", - каже експерт.

Олексій Мельник

Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ.

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війна в Україні Олексій Мельник війна Росії та України
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