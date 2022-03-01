Росія готує авіаудар по Софії Київській

Софія Київська / sofia.kiev.ua

Від знищення мирного населення та життєво важливих інфраструктур війська агресора схоже вирішили перейти до знищення українських історичних цінностей.

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав розповів, що російські війська готують авіаудар на найважливішу святиню українського народу з часів Київської Русі - собор Святої Софії в Києві.

Він попросив помолитися за духовну святиню слов'янських народів і за те, щоб агресор все ж стримався від акту цього жахливого вандалізму.

"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин!",- закликав церковник.

Також на новину про можливе руйнування російською авіацією Софії Київської відреагував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він звернувся до ЮНЕСКО та до світової громадськості з проханням допомогти зберегти українську святиню та унікальну архітектурну пам'ятку: "Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення!"

Олександр Ткаченко надіслав листа до ЮНЕСКО з проханням захистити Софію Київську / facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

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