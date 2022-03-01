Росія готує авіаудар по Софії Київській

УГКЦ закликає молитися за нашу святиню, а міністр культури та інформаційної політики відправив до ЮНЕСКО запит про допомогу в її збереженні.
Від знищення мирного населення та життєво важливих інфраструктур війська агресора схоже вирішили перейти до знищення українських історичних цінностей.
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав розповів, що російські війська готують авіаудар на найважливішу святиню українського народу з часів Київської Русі - собор Святої Софії в Києві.
Він попросив помолитися за духовну святиню слов'янських народів і за те, щоб агресор все ж стримався від акту цього жахливого вандалізму.
"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин!",- закликав церковник.
Також на новину про можливе руйнування російською авіацією Софії Київської відреагував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він звернувся до ЮНЕСКО та до світової громадськості з проханням допомогти зберегти українську святиню та унікальну архітектурну пам'ятку: "Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення!"
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