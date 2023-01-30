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"Росіяни уже почали наступ": Світан розповів, чи слід очікувати штурму Харкова

30 січня 2023, 21:12
Військовий експерт підкреслив, що росіяни втратять величезну кількість своїх солдатів, якщо наважаться наступати на Харків.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан, распад России
Світан розповів, чи підуть росіяни у новий наступ на Харків / 93-я ОМБр Холодний Яр, скріншот, ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська тиснуть на позиції українських військових на Донбасі. Проте поки що загарбники не можуть собі дозволити штурмувати інші напрямки. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua.

"Росіяни уже почали наступ. Від початку року на деяких позиціях зростає тиск. В основному – це на Донеччині та Луганщині. Росіяни намагаються видавити наші гарнізони або їх оточити, відрізати логістичні ланцюжки спорядження. Поки більшого росіяни не можуть собі дозволити", - зазначив військовий експерт.

За його словами, починати новий наступ на Харків – це безперспективно. Світан підкреслив, що для росіян – це просто знищити велику кількість військ.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Харків вони не зможуть захопити. Бракує сил і засобів. Вони впруться у лінію оборони Харкова. Я не думаю, що вони виведуть війська з Херсонщини чи Запоріжжя, щоб почати наступ на Харків. Найімовірніше, вони захочуть вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини", - пояснив Світан.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що в період від кінця січня або в березні 2023 року РФ може піти в новий масштабний наступ на Україну. На думку Залужного, ворог здатен спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для реалізації своїх завдань.

Як зазначив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник, окупаційні війська Росії знову підуть на Харків. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів – відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін висміяв плани Росії щодо захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. За його словами, в окупантів немає сил для реалізації таких завдань. "До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "Ми візьмемо" - прозвучало потужно. Цікаво – хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?" - підкреслив терорист Гиркин.

Більше новин про повторний наступ РФ:

війна в Україні війна Росії та України Роман Світан
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