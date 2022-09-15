Вибух і стовп диму: РФ завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу, є руйнування

В результаті удару РФ по Кривому Рогу було зруйновано промислове підприємство.
У четвер, 15 вересня, Кривий Ріг знову піддався ракетному удару з боку російських окупантів.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях", - написав Вілкул.
Він закликав громадян "нічого не знімати і не викладати в соцмережі".
Пізніше він уточнив, що в результаті удару було зруйновано промислове підприємство.
"Кривий Ріг. Попадання в промислове підприємство. Руйнування серйозні", - підкреслив Вілкул. Люди, на щастя, не постраждали.
Удар по Кривому Рогу
Нагадаємо, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривий Ріг сімома крилатими ракетами х-22 з літаків стратегічної авіації.
За даними голови Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.
Голова ОВВА додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнувань.
Рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів.
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