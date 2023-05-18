Хочуть вгатити по "символічних місцях Києва": Данілов пояснив цілі нових ракетних атак РФ

Київ залишається маніакальною ціллю Путіна. Масованими ракетними атаками на столицю України глава Кремля намагається підняти рівень патріотизму серед росіян.

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Данілов сказав, навіщо Росії нові ракетні атаки/ колаж: Главред, фото: РНБО, Міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка Росія завдає нових масових ракетних ударів по столиці України для того, щоб таким чином підняти рівень патріотизму серед росіян.

У той же час Київ продовжує залишатися маніакальною ціллю російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter.

Він зазначив, що під загрозою ракетної атаки можуть перебувати символічні місця Києва.

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"Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю Путіна. Символічні місця Києва – мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії всередині країни", – заявив Данілов.

Також він додав, що серед громадян країни-агресорки РФ розвивається процес розпачу і розчарування владою. Такий розпач розгорівся на фоні провалу наступу російських окупантів та численних невдач загарбників на фронті.

Ракетні удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія відновила масштабні повітряні атаки на Україну. Таким чином, в РФ хочуть змусити Київ відкласти контрнаступ. Про це пише CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з ситуацією.

Нагадаємо, вночі 18 травня російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. По всій країні оголошувалася повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Києві, Одесі, Харкові, Вінницькій та Хмельницькій областях.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 18 травня російські окупанти випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

Дивіться відео, як політтехнолог і письменник Михайло Шейтельман прокоментував ракетну атаку ЗС РФ по Україні на 9 травня і збиття ракети "Кинджал":

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