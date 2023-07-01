РФ може влаштувати аварію на ЗАЕС: в ISW описали три можливі сценарії

Наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для Збройних сил України.

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РФ, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою / Фото УНІАН

Російські окупанти, ймовірно, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, оскільки не зможуть контролювати її наслідки. Однак досвід з Каховською ГЕС показує, що окупанти можуть вдатися і до такого теракту. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що наслідки теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для Збройних сил України. Тому РФ, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою.

"Однак можливе руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС", - зазначили в ISW.

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У разі теракту РФ може вдатися до трьох сценаріїв.

Перший сценарій. Окупанти можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище.

Другий сценарій - створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроектовані таким чином, щоб це було складно зробити.

Третій сценарій. Викликати аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден з цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити", - зазначили аналітики.

Крім цього, РФ вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. Так в ISW прокоментували слова глави МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС.

"Абсурдні міркування Захарової типові для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. Кремль регулярно вдавався до загроз ядерної ескалації та попереджав про загрози для ЗАЕС, створених в основному Росією, в спробах чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії", - пишуть експерти ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватися Росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС була окупована російськими військами у березні 2022 року.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Наприкінці квітня 2023 року стало відомо, що російські окупанти спорудили вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької АЕС, тобто вони готові вести бої на території самої станції у разі контрнаступу ЗСУ.

У травні 2023 року в МАГАТЕ повідомили, що російські окупаційні війська розмістили на захопленій Запорізькій атомній електростанції військову техніку та вибухівку.

Після підриву окупантами Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, які можуть призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції вирішили перевести в режим "холодної зупинки".

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції.

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