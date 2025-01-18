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Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті

Юлія Закрепа
18 січня 2025, 19:30оновлено 18 січня, 20:14
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Луганська область, яка вкрай важлива для загарбників, не окупована повністю.
Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті
Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Ключові тези Братчука:

  • У росіян є певні просування щодня на різних напрямках
  • Для звільнення наших територій мають бути відповідні умови

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що сьогодні головне завдання - це стабілізувати лінію фронту, а згодом вже говорити про звільнення тимчасово окупованих територій України.

Сергій Братчук також зазначив, що у росіян є певні просування щодня. Однак немає досягнення ворогом усіх цілей, які він ставив перед собою. Зокрема, Луганська область, яка вкрай важлива для загарбників, не окупована повністю. Під контролем України є частина території, яку захищають і від початку повномасштабного вторгнення, і від 2014 року наші підрозділи.

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У Кремлі постійно заявляють, що півострів Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області - це нібито "регіони Росії". Такими повідомленнями країна-агресорка намагається перевести увагу міжнародної спільноти, йдеться у матеріалі 24 каналу.

"Тому для нас сьогодні головне - стабілізувати лінію фронту, а потім вже говорити про звільнення наших територій. Цих завдань з нас ніхто не знімає. Але лінія фронту стабілізована, маємо накопичення відповідного ресурсу - відповідно підготовлені війська для того, щоб реагувати на ту основну компоненту 2025 року у наступальних діях Росії", - підкреслив речник.

Також йдеться про те, що особовий склад російської армії та авіацію. Це два чинники, які максимально впливають на поле бою. Тому для звільнення наших територій мають бути відповідні умови, які будуть створені у будь-якому випадку.

Росіяни щодня просуваються: Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"Але для цього потрібно напружитися усьому суспільству. Тому що будь-які розмови сьогодні про так звані перемовини, яких ще ніхто не починав, яких немає, розколочують суспільство, негативно впливають на людей, які перебувають у тилу, на частину війська. Ці розмови треба припинити", - наголосив Братчук.

Він додав, що ворог ніде не зник. Він заліз на територію Донецької області, тому там треба максимально зупинити та знищити окупантів, щоб йти вперед.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ знищили та полонили окупантів, які здійснили воєнний злочин. Під час допиту російські окупанти зізналися у тому, що взяли у полон українських військових, після чого їхній командир роти по рації наказав стратити бійців ТРО.

На Покровському напрямку росіяни штурмують позиції ЗСУ на "Жигулях". Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький зазначив, що ворог з інших напрямків знімає підрозділи, щоб перекинути їх на Покровський напрямок. Також противник активно використовує погодні умови для прориву окупантів на фронті.

Російські окупанти можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною.Згідно із інформацією DeepState відомо, що над Великою Новосілкою, останнім найбільшим пунктом на Времівському напрямку, нависла загроза оточення українських військових.Також відомо про спроби ворога взяти цей населений пункт у кільце.

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