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Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок

Юлія Куришко
22 вересня 2023, 21:42 оновлено 22 вересня, 22:13
Найближчими тижнями Україну чекають дуже динамічні події на передовій, вважає Селезньов.
Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок
Росія готується до нового наступу / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 36 ОМБП

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів про те, що російська окупаційна армія готується до нового наступу на фронті.

Селезньов в інтерв'ю ТСН, посилаючись на власні джерела, розповів, що зараз ворог проводить підготовку до інтенсивних бойових дій та приготував свою тактику.

"Щодо інтенсивності ведення бойових дій, то ми абсолютно чітко маємо розуміти, що ворог має певні плани, ресурс. Я залишаюсь впевненим в тому, що наприкінці вересня почнеться чергова фаза масштабного російського наступу. Мої джерела не можуть помилятись. Зараз ми все частіше чуємо інформацію про те, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог здійснює проходи у своїх власних мінних полях. Зрозуміло, з якою метою робляться ці мінні поля. Зрозуміло, з якою метою підтягується до лінії бойового зіткнення бронетехніка. Вони готуються до власного наступу", - пояснив Селезньов.

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Він вважає, що найближчими тижнями Україну чекають дуже динамічні події на фронті.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста. Українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інших ключових міста від російської окупації.

Українські захисники "перемололи" сотні росіян разом з технікою. Особливо важка ситуація для окупантів в районі Токмака. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку, які вже певною мірою виснажені.

ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Роботиного. Українські танки та інша бронетехніка діє вже південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу.

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війна в Україні ЗСУ
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