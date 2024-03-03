Найслабша лінія оборони: експерт розповів про цілі росіян на Авдіївському напрямку

Окупанти продовжують масово застосовувати КАБи на Авдіївському напрямку.

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ЗСУ стримують навалу окупантів на Авдіївському напрямку / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що окупанти продовжують перекидати резерви на Авдіївський напрямок для наступальних дій, оскільки вважають, саме на цій ділянці фронту ЗСУ мають найслабшу лінію оборони.

"Росіяни не припиняють свої спроби просуватись на Авдіївському напрямку. Вони перегруповуються та перекидають нові резерви для того, щоб продовжувати наступальні дії. Оскільки саме на цій ділянці фронту, як вони вважають, українська армія має найслабшу лінію оборони. Тому ні про яку тактичну паузу не йде мови. Ми чомусь вирішили, що після захоплення Авдіївки, окупанти послабили свій тиск на наші позиції. Втім, це не так", - пояснив Попович для "Еспресо".

Експерт наголосив, що окупанти продовжують активно застосовувати КАБи на Авдіївському напрямку.

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"Щобільше, окупанти активно перекидають на цей напрямок авіацію. Це свідчення того, що вони будуть продовжувати застосовувати КАБи. Адже саме це озброєння є для них ознакою переваги у повітрі. Фактично, саме КАби відіграли ключову роль в захопленні Авдіївки, що змусило наші підрозділи відійти з міста", - додав він.

КАБ За інформацією Вікіпедії, керовані авіаційні бомби (КАБ), або коректовані авіаційні бомби (КАБ), в англомовній літературі звані розумними бомбами (англ. smart bomb), - один із видів керованих авіаційних засобів ураження (УАЗП).

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що у Третій штурмовій розповіли про важку ситуацію біля Авдіївки. Основним напрямком, де нині тиснуть росіяни, є лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка. Крім цього активні бо ведуться в районі Красногорівки.

Аналітики ISW повідомили, що РФ найближчими тижнями може захопити нові населені пункти біля Авдіївки. Окупанти намагаються використовувати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій.

Військовий Микола Зінкевич розповів про новий масштабний наступ РФ. За його словами, виведення оборонців з Авдіївки було "єдиним правильним рішенням", оскільки "в цьому випадку Авдіївку вже б нічого не врятувало".

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів. Тактика ворога зараз зовсім інша, бо раніше бої тривали у міській забудові, нині вони перейшли в поле та лісосмугу.

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