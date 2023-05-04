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Росіян, які незаконно заїхали в Крим, виганятимуть кожного індивідуально - Ташева

Юлія Куришко
4 травня 2023, 16:45 оновлено 4 травня, 16:45
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Таміла Ташева наголосила, що йдеться про росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.
Росіян, які незаконно заїхали в Крим, виганятимуть кожного індивідуально - Ташева
Таміла Ташева розповіла про деокупацію Криму / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/tamila.tasheva

Росіян, які незаконно в’їхали в Крим після російської окупації, видворятимуть з України за індивідуальними рішеннями, а не колективно. Про це розповіла постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв’ю "Укрінформу".

"Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення", - зауважила представниця.

Вона нагадала, що всіх українців у Криму, яких змусили отримали паспорти Росії, Україна визнає своїми громадянами згідно із законодавством.

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"Це дуже важливо зазначити, бо російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, із Криму будуть видворяти кримчан. Тож наголошую, що півострів мають залишити лише російські громадяни, які порушили умови в'їзду",- додає Ташева.

Після того, як росіяни залишуть територію України, вони зможуть подати запит на проживання до українських міграційних органів. Деякі категорії зможуть отримати посвідки на подальше проживання в Україні.

Наприклад, це може стосуватись представників корінного народу, які є репатріантами. За словами Ташевої, це тисячі людей, які у 2014 році розпочали процедуру отримання українського громадянства і не встигли цього зробити. Також це, наприклад, може стосуватися адвокатів політв'язнів, рідних незаконно ув’язнених, ще обмеженої категорії людей, які допомагали та підтримували весь час Україну.

Дивіться відео про те, як росіяни із Севастополя хочуть зробити "фортецю":

Повернення Криму

Нагадаємо, як розповів Віктор Андрусів, що Крим неминуче буде повернуто Україні, це може відбутися навіть без бойових дій. Україні буде важче повернути Донбас.

Армія України планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупаційні війська Росії і повернути Крим. Успіх ЗСУ залежить від постачань західних озброєнь.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме Крим без бою. Військовий наступ на півострів навіть не розглядають. Активно обговорюється військово-політичне звільнення.

Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк днями заявила, що ЗСУ фактично розпочали операцію з повернення окупованого Криму.

Більше новин:

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