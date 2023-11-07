Росія вивела 'Калібри' у Чорне море після тривалої паузи

Українські військові оцінюють загрозу застосування Росією ракет по материковій Україні як "дуже високу".

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У Чорному морі один російський ракетоносій / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти після довготривалої паузи вивели у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій. Українців попередили про можливий ракетний удар з боку росіян.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, йдеться про малий ракетний корабль проєкту "Буян-М", який може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози оцінюємо як дуже високий", - наголосили військові. відео дня

Громадян просять без зволікань переходити в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

"Попереджені - отже озброєні. Не панікуємо, а реагуємо: оперативно і грамотно. Бережіть себе так, як Сили оборони бережуть Україну", - закликали у ЗСУ.

Ситуація у Чорному морі

Станом на 31 жовтня ВМС не фіксували російських ракетоносіїв у жодному з трьох морів. Як зазначив спікер морських сил Дмитро Плетенчук, одна з причин такої низької активності російського флоту - приїзд московського генералітету до окупованого Криму.

Також з'являлась інформація, що у бухтах Севастополя вже понад тиждень не було носіїв крилатих ракет - усі в Новоросійську або в морі. Але ворог продовжує вивантажувати "Калібри" і протикорабельні "Онікс", якими тероризує материковий південь України. Після вивантаження вони прямують до бухти "Сухарна", де безпосередньо здійснюється спорядження кораблів ракетами.

Як писав Главред, у ніч на 30 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму. Поранення отримали нібито 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.

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