Росія прибрала ракетоносії з трьох морів: названо імовірні причини

ВМС України не фіксують російських ракетоносіїв у жодному з трьох морів. Зокрема, це пов'язано з небезпекою вогневого впливу з боку ЗСУ, поділився в ефірі телемарафону спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
Станом на 14:00 31 жовтня у Чорному морі перебувало всього три одиниці російського флоту, проте серед немає жодного ракетоносія.
"Станом на зараз маємо три одиниці в морі. Зараз у жодному з трьох морів, включаючи Середземномор'я, не перебуває носіїв крилатих ракет взагалі. У Чорному морі погода трохи псується. Зараз там фактично присутність мінімальна. Навколо Керченського мосту - три одиниці. Це напрочуд мало, бо зазвичай 8-9 одиниць, три - у Чорному, один - в Азовському", - сказав Плетенчук.відео дня
Причин того, що РФ прибрала ракетоносії, може бути багато, додав представник ВМСУ.
"Перша - це закінчення навчального року в учнів Чорноморського флоту. Крім того, зараз у Криму вони приймають "гостей" з Генштабу РФ. їх перевіряють, цікавляться результатами несення служби через регулярні втрати на тимчасово окупованій території Криму. Псується погода. Але головним чинником залишається небезпека вогневого впливу з боку ЗСУ", - пояснив Плетенчук.
Російські окупанти намагаються триматися подалі від Криму, підкреслив він.
Ситуація у Криму та в Чорному морі
У бухтах Севастополя вже понад тиждень немає носіїв крилатих ракет - усі в Новоросійську або в морі. Але ворог продовжує вивантажувати "Калібри" і протикорабельні "Онікс", якими тероризує материковий південь України. Після вивантаження вони прямують до бухти "Сухарна", де безпосередньо здійснюється спорядження кораблів ракетами.
Та вже сьогодні, 31 жовтня, у бухті помітили задимлення на одному з російських кораблів. Стверджувалося, що димів малий протичовновий корабель. У Telegram-канал зазначили, що таке задимлення не схоже на запуск двигунів. Ймовірно, це може бути пожежа або випробування димової установки.
Тоді як у ніч на 30 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму. Поранення отримали нібито 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.
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