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Бахмут усе більше перетворюється на пастку для окупантів - Мусієнко

Аліна Дембіцька
29 травня 2023, 21:31 оновлено 29 травня, 21:33
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Мусієнко зауважив, що російські війська, попри усі пропагандистські заяви, не можуть продовжити подальший рух за Бахмут.
ВСУ, Военные РФ, Александр Мусиенко
Бахмут усе більше перетворюється на пастку для окупантів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com

Українські захисники мужньо та незламно тримають місто-фортецю Бахмут на Донеччині. В інтервʼю Главреду керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підбив проміжні підсумки битви за Бахмут.

За його словами, по-перше, країні-агресорці Росії не вдалося створити пастку для українських військ, як вона планувала. Ідея РФ була в тому, щоб заманити і витягти українські резерви, а також скувати наші сили саме на бахмутському напрямку, аби Україна не могла готувати резерви та проводити підготовку до контрнаступу.

"Та й взагалі, якщо не відтермінувати, то унеможливити контрнаступ. Це їм не вдалося, позаяк українські резерви формуються і будуть задіяні в контрнаступі, а наші партнери нам допомагають", - зауважив Мусієнко.

По-друге, Росія зазнала великих втрат у цій битві. Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сам визнає втрати щонайменше 20 тисяч "вагнерівців".

"Думаю, він заменшив, бо втрати можуть бути і більшими, зокрема, ми маємо інформацію, що ці втрати складають щонайменше 30 тисяч, і це лише "вагнерівці". Тобто втрати великі як у регулярних російських військ, так і серед терористів-"вагнерівців", це теж помітно", - підкреслив експерт.

Ще один момент, який констатував Мусієнко, – російські війська, попри усі пропагандистські заяви, не можуть продовжити подальший рух за Бахмут.

"Вони перебувають у місті і не розвивають наступальні дії, а також починають втрачати перевагу на флангах. Українські сили, навпаки, цю перевагу здобувають і відтісняють росіян. Тому тепер Бахмут усе більше перетворюється на пастку для окупантів", - зауважив керівник центру військово-правових досліджень.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Мусієнка спеціально для Главреда:

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