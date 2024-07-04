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Ми можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році - Зеленський

Марія Николишин
4 липня 2024, 16:17
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Зеленський також висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена.
Ми можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році - Зеленський
Зеленський каже, що можна закінчити війну в цьому році / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід", скріншот YouTube

Президент Володимир Зеленський переконаний, що вже цього року можна змусити країну-агресорку Росію припинити війну проти України. Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Bloomberg.

"Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо - ми усі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом. Продемонструвати, що кожен з нас сильний лідер", - сказав Зеленський.

Він також висловив своє бачення, за яких умов допомога для України не буде зменшена.

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"Якщо люди в Сполучених Штатах Америки будуть стояти міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності, і не давати можливість порушувати усі правила, закони, свободи, прав людей і демократії - не дадуть цю можливість Путіну, то і будь-який майбутній президент Сполучених Штатів Америки не зможе докорінно змінити відношення до України, а значить, не зможе зменшити допомогу", - додав Зеленський.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - заяви Володимира Зеленського

Нагадаємо, Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія може використати припинення вогню для того, щоб накопичити техніку на окупованих територіях, а потім звинуватити Україну в порушенні домовленостей і після цього почати нове вторгнення.

Він також спростував тезу, мовляв, ситуація на фронті дійшла до "глухого кута". За словами президента, сили ЗСУ на зараз краще укомплектовані людьми, ніж кілька місяців тому, а новий контрнаступ - питання оснащення бригад.

Крім того, Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру. Проте, за словами українського президента, якщо Україні та Росії таки вдасться сісти за стіл переговорів, то Зеленський не чекає, що Путін особисто буде брати участь у перемовинах.

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