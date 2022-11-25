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Росія обстріляла всі українські ТЕС та ГЕС: Шмигаль розповів, де ситуація найгірша

25 листопада 2022, 18:05

У кожній області досі знеструмлені від 200 до 400 тисяч споживачів, найгірша ситуація у 5 областях.

Свет, электроэнергия, Денис Шмыгаль
Росія обстріляла всі українські ТЕС та ГЕС / Колаж фото УНІАН, скрін

Російські окупанти обстріляли всі теплові та гідроелектростанції. В Україні нема жодної такої станції, яка не була б обстріляна ворогом. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Однак попри масований ракетний обстріл, який влаштувала Росія, українська енергосистема змогла вийти з "важкої системної аварії".

"Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Заживлена майже вся критична інфраструктура в країні. Магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави", - написав Денис Шмигаль.

За його даними, у кожній області досі знеструмлені від 200 до 400 тисяч споживачів.

"Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години", - додав Шмигаль.

Найскладніша ситуація нині у Хмельницькій, Одеській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що після масованої російської атаки на українську інфраструктуру, що призвело до повного зникнення електроенергії у більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені станом на ранок четверга, 24 листопада.

Пізніше, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що енергосистема України вже пройшла найскладніший етап після масованої атаки з боку РФ. В усі області уже подана електроенергія, тому найближчими днями в Україні запровадять планові відключення світла, замість аварійних.

У Forbes розповіли про три сценарії уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар відключення світла
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