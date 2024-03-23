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Росія атакує українську енергетику: у ЗСУ пояснили тактику ударів навесні

Юлія Закрепа
23 березня 2024, 14:17
Ймовірно, знищення літаків А-50 Силами оборони також внесло поправки в плани окупантів щодо завдавання масованих ударів.
Росія атакує українську енергетику: у ЗСУ пояснили тактику ударів навесні
Чому РФ весною обстрілює енергетику України / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть бути пов’язані з наміром окупантів дестабілізувати роботу промисловості, сільського господарства, які теж суттєво зав’язані на енергетику.

Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ заявила, що знищення літаків А-50 Силами оборони також внесло поправки в плани окупантів щодо завдавання масованих ударів, оскільки саме ці літаки займалися наведенням і коригуванням авіації РФ.

"Можна міркувати по-різному. Але що насправді в голові у окупантів, вгадати дуже складно. У цій ситуації мені вбачається розуміння цього дещо відтермінованого процесу в тому, що було важливе втручання Сил оборони в цей процес. Тобто, знищення таких потужних повітряних розвідувальних пунктів, як літаки А-50, внесло серйозні поправки в плани втілення масованих ракетних ударів. Вони координували діяльність авіації та морських ракетоносіїв, могли збирати максимум розвідданих і розуміти напрямки зосередження зусиль таких атак. Однак втручання у роботу їхньої авіації суттєво зруйнувало їхній план, це очевидно", - сказала Гуменюк.

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Крім того, зима в Україні була не дуже суворою, доповнила вона. Основна ставка країною-агресором робилася не на погоду.

"Зараз, на момент переходу з опалювального сезону на звичайний, росіяни можуть сконцентрувати удари саме на тому, що відновлення роботи промисловості, сільського господарства теж істотно зав’язано на енергетику, зокрема, і робота портової інфраструктури. Може бути, що в пріоритеті у ворога саме такі аспекти", - зазначила вона.

Однозначно, що основна ставка росіян зроблена на те, щоб підірвати економіку України загалом, щоби створити внутрішню напругу в державі, вважає Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

"Кожного разу перемикання електрики і перерозподіл електроенергії в разі аварійних або стабілізаційних відключень створювали певну напругу в суспільстві", – доповнила спікерка.

Крім того, на терміни атак російських окупантів могли вплинути "вибори" в РФ, припустила Гуменюк.

"У цій ситуації абсолютно ймовірно, що терміни втілення таких атак посунула підготовка до "виборів". У них були очевидні ставки на те, що псевдовибори мають відбутися максимально переконливо для світової спільноти", – резюмувала вона.

Масована атака РФ по Україні 22 березня

Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України.

Стало відомо, що Росія запустила у ДніпроГЕС 8 ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні. Небезпеки для громадян немає.

У МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня. Ігор Клименко повідомив, що відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів.

У Росії видали цинічне виправдання жорстоким ударам по Україні. У Шойгу заявили, що російська армія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" та безпілотниками по об'єктах енергетики, військово-промислового комплексу.

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війна в Україні обстріли ЗСУ Наталія Гуменюк
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