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Куля застрягла у хлібі: життя воїна під Бахмутом дивом врятувала хлібина

Альона Вороніна
15 травня 2023, 14:51 оновлено 15 травня, 14:54
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Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла у буханці.
Украинские военные, хлеб
Хліб "піймав" кулю і врятував життя українського воїна/ 93 ОМБр Холодний Яр, Facebook Кутєпов

Під Бахмутом життя українського воїна врятувала хлібина, у якій застрягла куля російських окупантів під час обстрілу.

Куля загарбників продірявила автомобіль, потім рюкзак і врешті решт застрягла у хлібі. Знімок буханки з ворожою кулею оприлюднив у Facebook журналіст Богдан Кутєпов.

Журналіст показав знімки речей українських військових і розповів, що зараз таких куп у лісосмугах під Бахмутом дуже багато. Він пояснив, що таким чином залишають речі поранених захисників України, яких евакуюють для порятунку їхнього життя. Медикам доводиться зрізати одяг з поранених, щоб дістатися до ран і надати їм допомогу, тому серед речей багато закривавленого одягу.

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Після евакуації "300-х" їхні побратими розряджають зброю і відправляють її в частини, до яких належать поранені. А закривавлений одяг так і залишається лежати, поки його не відвезуть подалі.

На одній з таких куп речей журналіст і помітив хлібину, у якій застрягла куля.

"Але як завжди, найвиразніше загальну картину підкреслюють окремі деталі… На фото – хлібина. Куля продірявила машину, рюкзак і застрягла в хлібі. Іншими словами, хліб можливо врятував життя воїна", – написав Кутєпов.

Хлеб спас жизнь украинского воина
Хліб "піймав" кулю і врятував життя українського воїна/ Facebook Кутєпов

Ситуація у Бахмуті

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Вона зазначила, що силам оборони вдалося захопити більше десяти позицій російських окупантів.

Згідно з оновленими даними інтерактивної карти DeepState станом на 15 травня Сили оборони України продовжують просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області й вибили російських окупантів з нових позицій. У самому місті не припиняються запеклі бої. На Бахмутській ділянці фронту біля Богданівки противник втратив понад кілометр своїх позицій.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський зазначав, що бійці армії України показали свою здатність битися в дуже складних умовах і знищувати ворога. В Бахмуті вдалося добитися часткового успіху в наступальних діях в рамках військової операції з оборони міста. У координації з командирами на місцях ухвалено всі необхідні рішення і відпрацьовані сценарії. Ситуація залишається складною, російські окупанти підтягують своїх штурмовиків. Йдуть важкі бої.

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