"Підуть вперед, а ми метелитимемо": Арестович розповів про ворожий наступ на півдні

Арестович назвав терміни наступу рф на півдні / УНІАН, sprotyv.info

На початку серпня російські війська будуть готовими до наступу на півдні України, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Відбувається гігантський переворот фізичний, вони з північного сходу України зміщуються на південь. Думаю, що вони будуть готовими до наступу до 5-6 серпня. Підуть вперед, а ми будемо метелити. Там буде лиха битва в стилі громадянської війни в 1918-1920 роках. Війна з елементами маневрів по степу, з проривами, тощо", - зазначив він.

За інформацією радника голови Офісу президента, на півдні країни російські накопичені резерви зіткнуться з українськими підготовленими резервами. І в цьому сенсі міністр оборони США Ллойд Остін мав рацію, що війна "наближається до розв'язки".

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"Це не означає, що вона закінчиться, але це буде подоба Курської дуги. Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати. У мене прогноз на те, що ми виграємо", - додав Арестович.

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Як повідомляв Главред, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України нагадує прогін армії РФ "через м'ясорубку". Ситуація, в якій перебувають російські окупанти, вкрай складна.

Уоллес додав, що Росія не досягла своїх "основних цілей", що призвело до величезних втрат і жертв. Глава британського Міноборони переконаний, що РФ не зможе окупувати всю Україну.

Тим часом у розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже важкій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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