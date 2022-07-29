Загроза захоплення Києва: у розвідці Канади назвали головну проблему окупантів РФ

У окупантів РФ будуть проблеми з досягненням навіть скромного тактичного успіху, підкреслюють канадські розвідники.
Розгорнутих Росією в Україні сил недостатньо для досягнення заявленої мети окупантів щодо зміщення уряду в Києві.
Як повідомили в розвідці Канади, у окупантів РФ будуть проблеми з досягненням навіть скромного тактичного успіху на східному і південному фронтах, пише Укрінформ.
У повідомленні звертається увага на те, що російські загарбники вже не мають достатніх резервів для посилення свого угруповання.
Вказується, що практично всі російські армійські підрозділи залучені до військових дій в Україні.
"Втрати більшості російських армійських підрозділів настільки високі, що їм навіть не вдається знайти достатню кількість непідготовлених новобранців, щоб поповнити розгорнуті підрозділи", - зазначили у ЗС Канади.
Це призводить до суттєвого зменшення кількості учасників великих російських стратегічних військових навчань Схід.
"Ми очікуємо, що нинішні навчання Схід будуть значно меншими за попередні, переважно через значну нестачу в Росії сил, зумовлену високими втратами в Україні. В ході минулих навчань Схід в 2018-му Москва направила для участі в них 300 тис.осіб", - додали в британській розвідці.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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