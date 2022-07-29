"Путінський режим отруює своїм гниттям": у РФ стрімко скорочується населення

Росіян стає все менше-Росстат / Reuters

На тлі війни в Україні, демографічна ситуація в Росії стрімко котиться в прірву - статистика фіксує зменшення чисельності населення до 145,1 мільйона чоловік, що є мінімумом з моменту окупації українського Криму та ОРДЛО, повідомляє Росстат у щомісячній доповіді "Про соціально-економічне становище".

Відомо, що в період з січня по травень 2022 року в РФ зменшилася кількість жителів на 430,3 тисячі осіб.

Про ще десятки тисяч росіян, ліквідованих в Україні на загарбницькій війні, в доповіді, що не дивно, ні слова.

Російські статисти повідомляють, що за два з половиною роки населення РФ скоротилося на 1,62 мільйона осіб.

Як звертають увагу в Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI, таким чином було ліквідовано 2/3 "приросту", що виник після додавання до статистики 2,4 мільйона жителів окупованого Криму.

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А без урахування захопленого українського півострова чисельність населення РФ знаходиться зараз близько історичних мінімумів, зафіксованих у 2008 році - 142,7 мільйона чоловік.

Причини спаду кількості населення в РФ:

ситуація з еміграцією і зростання смертності, що є відповіддю на терор й "закручування гайок" всередині Росії, а також наслідками медичного забезпечення.

росіяни не хочуть народжувати дітей в такій атмосфері, коли немає впевненості в завтрашньому дні.

"Путінський режим вмираючи сам, отруює своїм гниттям і розкладанням навколишній простір. Режим так просто не помре, а намагатиметься втягувати до свого склепу якомога більше людей. Тих, хто зараз живе і тих, хто ще не народився", - вказується в публікації.

Нагадаємо, раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив - новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо України полягає у знищенні української держави, шляхом примусу до підписання мирної угоди під тиском Італії, Німеччини та Франції.

Політолог каже, що якщо Кремль зможе нав'язати Парижу, Берліну і Риму такий сценарій, Україна може зіткнутися з великим політичним розколом, який буде грати на руку диктатора.

До того, в американському виданні Politico опублікували статтю під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що невдачі, які терпить Росія на фронті, можуть призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою.

У зв'язку з цим ряд політиків на Заході занепокоїлися таким варіантом розвитку подій, так як вони сподіваються відновити енергетичні зв'язки з РФ і бояться ядерної ескалації.

Деякі з них, як стверджували журналісти, виступають за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві". Навіть у тому випадку, якщо Україні доведеться віддати за це території.

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