Головний страх Лукашенка: названо причину активізації військ Білорусі на кордоні

Активність на білорусько-українському кордоні пов'язана із страхом диктатора Лукашенка перед білоруськими добровольчими формуваннями, зазначив Бульба.

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Названо причину активізації військ Білорусі на кордоні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони Білорусі

Про що сказав Бульба:

Влада Білорусі боїться наступу білоруських добровольців з території України

Режим Лукашенко зібрав на кордоні з Україною бійців, зокрема, територіальної оборони

Лукашенко потрібно показати масовість на виборах президента

Останнім часом Лукашенко знову посилив риторику погроз щодо України. Міністерство оборони Білорусі кілька разів за останні дні заявляло про розміщення певної кількості військ біля кордонів з Україною. Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергій Бульба в інтерв'ю Главреду оцінив можливість використання цієї ситуації Кремлем для ескалації війни та втягування Білорусі в конфлікт.

За його словами, наявна оперативна інформація свідчить, що білоруська влада побоюється проникнення на свою територію білорусів, які воюють на боці України.

"Це мало не основа пропаганди: що ось ці "злі" білоруси, які воюють за Україну, можуть перейти на білоруську територію. Згідно з оперативною інформацією, білоруська влада всерйоз побоюється можливого заходу на територію Білорусі білорусів, які воюють на боці України. Це стало однією з ключових тем пропаганди - мовляв, ці "злі" повернуться і почнуть дестабілізувати ситуацію", - вказує він.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Бульби Главреду про вибори у Білорусі:

Бульба зазначив, що Лукашенко особливо стурбований цим питанням. Ймовірно, йому повідомили про діяльність Білоруського добровольчого корпусу (БДК). Попри критику, він інколи визнає їхню боєздатність, зазначаючи: "хоч і вороги, але воюють добре".

Головний страх білоруської пропаганди полягає в тому, що БДК або підрозділи з Литви чи Польщі можуть перетнути кордон, почати захоплення територій або активізувати "сплячі осередки".

"Однак якщо подивитися на поточну ситуацію біля українського кордону, то те, що відбувається по лінії тероборони, жодної загрози не несе. Там 50-річні чоловіки з животиками, одягнені в камуфляж минулого століття. Це виглядає непереконливо. І тим більше, що цивільна оборона - це не для нападу, а для захисту", - сказав він.

Політик зазначив, що поблизу кордону періодично проводять спільні навчання за участю КДБ, "Альфи", ССО та міліцейського спецназу. Це свідчить про їхній страх перед сценарієм, коли хтось може перетнути кордон, захопити територію та висунути претензії на державність.

На думку експерта, що стосується політичної складової, то, схоже, вони вже не очікують підступів, і в цьому аспекті почуваються спокійно. Як Лукашенку вдалося вплинути на штаб Тихановської, залишається незрозумілим, але зараз там закликають білорусів приходити і брати участь у виборах.

"Усі розуміють, що за відсутності самого процесу виборів усе одно напишуть, скільки бюлетенів потрібно. А при цьому штаб опозиції, якому належить бути опозиційним, раптом закликає до того, щоб люди прийшли, показали масовість, але проголосували проти. Але Лукашенку якраз і потрібно показати масовість - мовляв, дивіться, мало не черги на дільницях, як народ прагне до дільниць. Але результат-то все одно назвуть той, який потрібен йому", - резюмував Бульба.

Ситуація в Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Білорусі сформували близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових та "вагнерівців". За словами колишнього офіцера, політика і громадського діяча Сергія Бульби, у лютому ці сили можуть бути залучені для підтримки російських військ у Курській області.

Білоруське командування повернуло на прикордоння з Україною підрозділи Збройних Сил РБ, які раніше, у вересні-жовтні 2024 року, були виведені. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко зазначив, що наразі загрози вторгнення регулярних білоруських військ на півночі України немає.

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Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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